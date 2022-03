Hij droeg twee broeken in een poging het te verbergen, maar tijdens het fouilleren bleek de onderbroek van een Haagse dealer vol te zitten met cocaïne en heroïne Zouden gebruikers weten op welke plekken de pakketjes zaten voordat zij het in handen krijgen?

In de auto van een jonge man troffen agenten begin deze week een 'grinder' aan in zijn middenconsole. "Het is ons uiteraard bekend dat die gebruikt wordt voor wiet", legt een politieagent van basisteam Zuiderpark uit. "Vandaar dat we bij hem een speekseltest hebben afgenomen en wat bleek: deze was positief op cannabis."

Wiet en hasj

De man, die al eerder was opgepakt voor drugsdealen, werd daarom aangehouden voor rijden onder invloed. Hij gaf aan verder geen drugs bij zich te hebben. Toch werd er in het voertuig nog een zakje wiet en wat hasj aangetroffen. "Niet zo spannend zou je zeggen, maar eenmaal op het bureau aangekomen, bleek het verhaal van de man toch niet helemaal waar te zijn."

Tijdens het fouilleren kwamen we erachter dat de man een tweede broek aanhad

"Tijdens het fouilleren kwamen we erachter dat de man een tweede broek aanhad." Een aparte situatie, vonden de agenten. De man had een goede reden om zijn onderlichaam met twee broeken te beschermen. Na het ontdoen van de tweede broek bleek zijn onderbroek vol te zitten met meerdere pakketjes cocaïne en heroïne. "Je moest eens weten waar je drugs vandaan komt", verzucht de politie.