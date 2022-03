De avond van wethouder en locoburgemeester Vincent Karremans liep wat anders dan gebruikelijk. Hij werd namelijk met zijn handen op zijn dienstauto preventief gefouilleerd door de Rotterdamse politie.

Karremans deelt donderdagavond op Twitter dat zijn dienstauto in de Waalhaven eruit werd gepikt bij het preventief fouilleren.

De wethouder voor handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven laat aan deze krant weten dat hij nog met de dienstauto op pad was omdat hij op bezoek ging bij een pand waar een opvang voor Oekraïense vluchtelingen wordt opgezet.

"Om de vrijwilligers die daar dag en nacht IKEA kasten en bedden in elkaar zetten en muurtjes plaatsen, te bedanken," aldus Karremans.

Preventief fouilleren

De politie mag in Rotterdam preventief fouilleren in gebieden die door de burgemeester worden aangewezen, zogenaamde veiligheidsrisicogebieden. Daaronder vallen momenteel bijvoorbeeld het centrum, Charlois, Delfshaven en Feijenoord.

Het doel is om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Bij preventief fouilleren is er volgens de regels op dat moment geen verdenking tegen de persoon die staande wordt gehouden.