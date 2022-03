Wie op Koningsdag eindelijk weer eens urenlang wil dansen, een biertje wil drinken met vrienden of nieuwe muziek wil ontdekken, moet opschieten. De kaartverkoop voor festivals op 27 april gaat razendsnel.

Het Kingsland Festival in Rotterdam is nagenoeg uitverkocht. "Het klinkt als een pr-tekst, maar er zijn echt nog maar enkele kaarten beschikbaar'', zegt Marco de Koning van Royal Promotions.

"Daarna zijn mensen afhankelijk van kaarten die terugkomen.'' Dit festival, met plek voor 15.000 feestgangers, vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Zuiderpark. Afrojack is een van de hoofdacts.

Voor het laatst in 2019 konden Rotterdammers op Koningsdag uit hun dak gaan. Dat merkt ook Aziz Yagoub, organisator van het Kralingse Bos Festival.

,Mensen hebben echt weer zin in een feestje. Vooral sinds bekend is dat we geen 1G-beleid hoeven te hanteren, gaat het hard'', merkt hij. "Wij verkopen uit.'' Op dit festival kunnen maar liefst 20.000 Rotterdammers feesten met bijvoorbeeld De Jeugd Van Tegenwoordig, Kevin en Donnie.

Nachtkastje

En ook bij Oranjebitter, dat met zo'n tienduizend festivalgangers de grootste editie ooit beleeft met als afsluiter Goldband, vliegen de kaarten de deur uit. Organisator Dennis Ebeli zag de verkoop al aantrekken sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen, maar de laatste dagen gaat het helemaal hard.

"Mensen komen terug van wintersport, het volgende feestje is dan Koningsdag. Dat het nu zulk lekker weer is, geeft een extra boost.''

Een vijfde van de kaarten voor Oranjebitter, dit jaar voor het eerst in het Roel Langerakpark, is al in handen van mensen die hun ticket voor de afgelaste editie van 2020 hebben gehouden. "Dat zijn de echte trouwe fans. Die hebben hem al twee jaar op hun nachtkastje liggen.''