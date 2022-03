Tot haar eigen verbazing werd VVD'er Marieke Menu vorige week met voorkeursstemmen in de Terneuzense gemeenteraad gekozen. Zij had hier niet op gerekend en ziet daarom af van haar zetel.

De Terneuzense stond op plek 8 op de kandidatenlijst van de liberalen. De VVD behaalde drie zetels, die mogen worden ingenomen door Sonja Suij (nu wethouder), Johny de Witte en Menu.

"Bij het samenstellen van de lijst had ik ervoor gekozen om op een onverkiesbare plaats te staan. Ik ben net gestopt met mijn huisartsenpraktijk en wil me in de nabije toekomst ook inzetten voor medische projecten in het buitenland, daar waar de nood hoog is", zegt ze.

"Mijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen zag ik als een opstap naar de verkiezingen in 2026. Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, maar ik wil graag eerst op de achtergrond meedraaien om kennis op te doen."

Huidige fractievoorzitter

Dat Menu afziet van haar raadszetel betekent nog steeds geen goed nieuws voor George Meij, de huidige fractievoorzitter van de Terneuzense VVD-fractie. Hij stond tweede op de kandidatenlijst, maar werd niet alleen door Menu voorbijgestreefd.

Ook Ivory Mast uit Zuiddorpe kreeg meer stemmen. Zij neemt daarom nu de plek van Menu in. De nieuwe gemeenteraad van Terneuzen wordt volgende week donderdag geïnstalleerd.