Het Regenboogkunstwerk op de Haarlemmerstraat is beklad. Het beeld dat symbool moet staan voor diversiteit en de vrijheid van expressie van gender en seksuele oriëntatie, is roze gemaakt.

Ook zijn er rondom het kunstwerk leuzen aangebracht die duiden op een actie tegen het zogenaamde 'pink-washing'.

"Dit is echt verschrikkelijk", zegt voorzitter Debbie Helaha van COC Leiden. "Heel verdrietig dat dit gebeurt. Dit kunstwerk is voor de hele lhbtiq++ community en de stad Leiden. Iedereen hoort daarbij."

De tag en de leuzen 'Queer liberation, not rainbow capitalism' en 'Trans power' die zijn aangebracht, geven een idee uit welke hoek het vandalisme kan komen. Er zijn mensen die uitingen zoals een regenboogvlag door een bedrijf of gemeente een vorm van 'pink-washing' of 'rainbow-washing' vinden: een marketing techniek die niet daadwerkelijk bijdraagt aan de ondersteuning van de lhbtiq++ community.

Helaha: "We veroordelen deze actie maar willen graag met de degenen die het hebben gedaan in gesprek gaan. Er zijn wellicht verschillen maar we willen graag kijken of we een brug kunnen slaan."

Ze benadrukt wel dat ze nog niemand wil beschuldigen. "Ik heb een vermoeden, maar het kunnen ook andere vandalen zijn die iemand anders de schuld in de schoenen willen schuiven. Ik hoop dat de mensen zich kenbaar willen maken. Dat kan ook anoniem met een mail naar mij via voorzitter@cocleiden.nl."

Wat de financiële gevolgen zijn van het vandalisme en of het werk hersteld kan worden, is nog niet bekend. Het beeld werd slechts twee weken geleden onthuld.