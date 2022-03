Al sinds haar zesde is Nel Luttik (84) lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade. En omdat van alle huidige 470 leden ze het langst lid is, mag ze zondag de speciale jubileumvlag hijsen.

Precies honderd jaar geleden werd de reddingsbrigade opgericht. Eigenlijk blijft Nel liever op de achtergrond, "maar ik vind het een hele eer om mijn overleden echtgenoot te vertegenwoordigen."

Het was dan ook haar man Dick Luttik die, als de nood aan de man was, zijn gezin en drogisterij halsoverkop achterliet om drenkelingen uit de woeste zee te redden. "Hij liet alles vallen en dan bleef ik achter." Maar Nel steunde Dirk altijd in zijn reddingswerk: "Ik heb ook veel wasgoed moeten draaien."

Het honderdjarige jubileum van de reddingsbrigade is eigenlijk het verhaal van veel families in de badplaats. Als zesjarige ging Nel, net als bijna alle kinderen van het dorp, op reddingszwemmen. "Dat moest je als kind kunnen", vertelt Nel. Met een hele groep kinderen ging ze dan met de trein naar het zwembad in Overveen.

De Reddingsbrigade van Zandvoort kent nog steeds veel jeugdige leden. "Soms worden de kinderen van leden al op hun eerste of tweede opgegeven", laat Ernst Brokmeijer weten. Hij is blij dat voor de viering van het honderdjarige bestaan goed uitgepakt kan worden, nu de coronamaatregelen van de baan zijn. "Want je wilt met zoveel mogelijk mensen dit kunnen delen."

De aanleiding van de oprichting is een treurige: de verdrinkingsdood van de jonge Willem Groen in augustus 1920. Dorpelingen willen dan snel een reddingsbrigade starten, maar pas na het stranden van de logger KW 27 op 6 november 1921, komt het initiatief echt van de grond.

Een aantal Noordwijkers en Zandvoorters helpen de bemanningsleden van dat schip aan wal. Ze zijn nat en koud en zoeken een goed onderkomen, maar missen de faciliteiten en een organisatie die ze helpt.

Na de officiële start op 27 maart 1922 is er eerst alleen een linnen tent op het strand. Maar al snel komt er een houten post op palen aan het zuiderstrand en wordt er in 1925 een houten motorboot aangeschaft. Nu beschikt de reddingsbrigade ook over een post aan de noordkant van de boulevard.

Voor het jubileum ontwerpen momenteel jonge leden voor een wedstrijd een bankje, dat bij beide reddingsposten op de boulevard komt te staan. Er wordt voor de leden nog een strandfestival georganiseerd en in oktober komt er een fototentoonstelling op de midden-boulevard over de geschiedenis en de huidige ontwikkelingen van de reddingsbrigade.

Zondag, op de precieze oprichtingsdatum wordt de speciaal ontworpen jubileumvlag gehesen door burgemeester David Moolenburgh, voorzitter Cees Winkel en dus Nel Luttik.

Haar kleinzoon Thijs, die door zijn opa zich ook helemaal is ondergedompeld in het reilen en zeilen van de reddingsbrigade, heeft haar al gewaarschuwd dat het best wel eens emotioneel kon worden. Want een reddingsboot die vernoemd is naar haar man, zal bij dat startsein voor het feestelijke jaar prominent op het strand liggen.