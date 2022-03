Een restaurant aan de Van Woustraat in De Pijp is donderdagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Op beelden van buurtbewoners waren metershoge vlammen aan de achterzijde te zien.

De eerste melding kwam rond 20.00 uur binnen. Tien minuten later werd er opgeschaald naar 'grote brand' en werden er nog meer brandweerwagens opgeroepen. De straat is door de politie afgezet.

Volgens een brandweerwoordvoerder was de brand om 20.40 uur onder controle. "De brand is ontstaan in de keukenruimte van de horecagelegenheid. Een persoon heeft getracht de brand te blussen, maar dat lukte niet. Daarna is de brandweer gealarmeerd. Diegene is nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie, maar hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis."

Meerdere bewoners van bovengelegen woningen en woningen om het horecapand heen moesten hun huis uit. "De politie ging van deur tot deur", vertelt een van hen. "Er wonen 21 studenten in ons pand, niet iedereen was thuis."

Er was veel rookontwikkeling. Volgens omstanders stonk het gigantisch in de omgeving, het zou naar plastic hebben geroken.