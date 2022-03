Er komen meer plekken voor kramen en stallen in Zuidoost. Dat heeft het stadsdeel laten weten. De komende jaren worden er tienduizenden woningen gebouwd en dus zou er meer plek voor ondernemers nodig zijn.

Nu zou het aantal voorzieningen, zoals viskramen en bloemenstallen, nog 'beperkt' zijn.

"We zien dat voorzieningen als horeca en winkels vaak de eerste jaren achter blijven bij de bewonersgroei. Staanplaatsen kunnen een mooie overbrugging zijn. Dit verlevendigt de openbare ruimte", stelt stadsdeelbestuurder Dirk de Jager.

Hij hoopt dat inwoners van Zuidoost die zelfstandig ondernemer zijn of willen worden de nieuwe plekken gebruiken. Op Plein Kraaiennest zou bijvoorbeeld meer reuring gecreëerd moeten worden. Verder wordt er gedacht aan meer horeca in het Gaasperpark en Nelson Mandelapark.

In kantorenwijk Amstel III, die moet veranderen in een 'bruisende woonstad', komen veel tijdelijke staanplaatsen. Het idee is dat de exploitanten daarna kunnen doorgroeien naar een plek in de plint van de nieuwbouw.

"Daarmee ontstaat een mooie voorziening voor nieuwe bewoners", vindt De Jager. "Deze ondernemers maken het nieuwe gebied levendig met aanbod van de voor Zuidoost zo kenmerkende colour locale."

Samen met bewoners en ondernemers wordt bepaald welke locaties worden toegewezen en welk aanbod het best past. Bewoners kunnen daarover meepraten als ze contact opnemen met het stadsdeel.