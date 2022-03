Een flinke partij vuurwapens en zelfs wapens van het kaliber waarvoor de Explosieven Opruimingsdienst moest worden ingeschakeld.

Dat trof de politie donderdag aan bij een onderzoek in en rond een huis in de Alphense Bomenbuurt. Er is nog niemand aangehouden.

De opmerkelijke vondsten werden gedaan bij een hoekwoning aan de Meidoornstraat. Daar kwam de politie volgens een woordvoerder terecht na een al langer lopend onderzoek door de recherche.

Of daarbij al woningen of andere panden in Alphen zijn doorzocht en of daarbij mensen zijn aangehouden, kon de woordvoerder niet zeggen.

Er was veel politie op de been, ook om de omgeving van het huis af te zetten met lint en met hekken waarop zwarte doeken zaten. Nogal wat agenten stonden op straat om de gemoederen in de buurt waar nodig te bedaren.

Veel mensen kwamen de straat op, maar werden niet veel wijzer over wat er nu precies aan de hand was. Omwonenden probeerden vanaf hun balkons een glimp op te vangen van wat de politie en andere aanwezigen in en rond de woning aan het doen waren.

EOD

De politie komt op z'n vroegst vrijdag met meer informatie. Over het aantal gevonden vuurwapens werd niks gezegd, behalve dat het er 'veel' waren. Bij het huis waren 's middags ook medewerkers van de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) aanwezig. "Dat is uit voorzorg'', meldde de politie in eerste instantie.



De woordvoerder ter plekke voegde eraan toe dat de EOD standaard wordt ingeschakeld als er wapens zijn gevonden die van een zwaarder kaliber zijn dan een gewoon wapen.

Maar om wat voor wapens dat gaat, granaten bijvoorbeeld, wilde hij niet zeggen. Bij de gevonden vuurwapens gaat het onder meer om automatische vuurwapens, aldus de politie.