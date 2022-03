In de eerste beslisronde van 2022 heeft het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle in totaal 100.000 euro toegezegd aan 24 verschillende jeugdprojecten.

Het bestuur van de stichting komt elk jaar op vijf momenten bijeen om de ingestuurde aanvragen te beoordelen en subsidies toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan de educatie en duurzame ontwikkeling van Zwolse jongeren tot en met 25 jaar.

Het bestuur heeft deze ronde besloten een bijdrage toe te zeggen aan 24 projecten. De stichting is met name onder de indruk van vier projecten: de Stadscamping van Travers Welzijn, Cultuur in de Wijk, een theatervoorstelling van de Jonge Honden en het project Shout-out van Klub Karmijn.

Belangstellenden kunnen nog tot maandag 25 april 17.00 uur een aanvraag indienen voor de tweede beslisronde van 2022. Stichting Hervormd Weeshuis is een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak.