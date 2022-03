Het wegdek van straten en pleinen in Breda is er zo slecht aan toe, dat er snel zo'n 3,2 miljoen euro extra in het onderhoud moet worden gestoken. Wachten heeft geen zin, want dan lopen de kosten alleen maar verder uit de hand.

Dat staat in een voorstel dat wethouder Carla Kranenborg (Openbare Ruimte, VVD) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Gewenst niveau

Dat het niet goed gaat met het Bredase wegdek is al langer bekend. Al in 2020 bleek uit inspecties dat met name klinkers en tegels het zwaarder te verduren hebben gehad dan verwacht.

Intussen voldoet meer dan een vijfde van de wegen niet meer aan het gewenste onderhoudsniveau. Oorzaak: het steeds intensievere gebruik van de openbare ruimte, maar ook extreem weer dat steeds vaker toeslaat vanwege de klimaatcrisis.

Overigens onderstreept Kranenborg dat de matige situatie waarin het wegdek zich bevindt 'geen acuut onveilige situaties' oplevert. Maar dan moet er nu wel worden geïnvesteerd in onderhoud en herstel, want anders kan het volgens de wethouder alsnog een keer fout gaan.

In meerdere parken is de kwaliteit aan de onderkant van het kwaliteits­ni­veau.

Om het achterstallig onderhoud aan te pakken heeft Kranenborg al snel zo'n 3,2 miljoen euro nodig. De wethouder geeft een waarschuwing aan raadsleden die liever even wachten met deze uitgave: "Straks ingrijpen is duurder dan nu.''

Los van de miljoeneninvestering gaat Breda ook werk maken van het onderhoud aan paden en trappen in parken.

"In meerdere parken in de stad is de kwaliteit van de paden aan de onderkant van het kwaliteitsniveau'', schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de VVD-fractie in de gemeenteraad.

Burgerraadslid Martijn Meeuwissen maakte zich zorgen over het onderhoud van vlonders, paden en trappen in Park Overbos in Prinsenbeek.

Daar wordt aan gewerkt, aldus het college. Onder meer door het toepassen van nieuwe, innovatieve manieren van onderhoud. Die zouden het mogelijk moeten maken dat onderhoud minder vaak nodig is.