Een voetganger is donderdagmiddag op de Tjalklaan in het westen van Rotterdam zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto.

De voetganger was bezig met oversteken, toen hij werd geschept door de bestuurder van een auto. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De auto raakte bij het ongeluk flink beschadigd. De politie is op dit moment druk bezig met het doen van onderzoek en het spreken van getuigen. De weg was daarom een tijd afgesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer open.