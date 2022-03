De voormalige Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy-Koene is weer even terug in de lokale politiek. Ze is aangesteld als informateur in de gemeente Dordrecht. Dat meldt ze op haar LinkedIn-pagina.

Bouvy-Koene is voor de klus gevraagd door de lijsttrekkers van de twee grootste partijen. In Dordrecht zijn dat de VVD en GroenLinks. Ze gaat nu in gesprek met alle veertien(!) fracties die in de nieuwe gemeenteraad zijn gekozen. Pauline Bouvy-Koene was eerste burger van de gemeente Bernisse. Toen die gemeente opging in de nieuwe fusiegemeente Nissewaard kwam ze in 2016 als waarnemend burgemeester naar Voorschoten, waar ze medio 2019 ook de nieuwe kroonbenoemde burgemeester werd. Vanwege gezondheidsproblemen moest ze die functie begin vorig jaar neerleggen. Op dit moment is ze actief bij de Federatie van Kankerpatiëntorganisaties. Ook is ze voorzitter van de fusiecommissie van de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle die per 1 januari 2023 de nieuwe gemeente Voorne aan Zee gaan vormen.