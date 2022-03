Na tien jaar wethouderschap kondigt PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf aan niet opnieuw beschikbaar te zijn als wethouder in de gemeente Groningen. Hij wordt voorgedragen als dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest.

Van der Schaaf werd unaniem voorgedragen door het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Hij volgt Bert Middel op, die per 1 juli met pensioen gaat. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

De 51-jarige Van der Schaaf is sinds 2012 wethouder namens de PvdA in de gemeente Groningen. Hij heeft als wethouder ruime bestuurlijke ervaring onder meer in het ruimtelijke domein. Tot zijn portefeuille behoren onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen, wijkvernieuwing, versterking en herstel. Daarvoor was hij werkzaam bij een woningbouwcorporatie en bij de gemeente. Van der Schaaf heeft bovendien meerdere keren de rol van locoburgemeester vervuld en staat ook de huidige burgemeester Koen Schuiling in die hoedanigheid bij.

Van der Schaaf noemt de functie van dijkgraaf een prachtige kans. "Ik heb met veel plezier bijna tien jaar lang het wethouderschap in de gemeente mogen vervullen, de functie van dijkgraaf is daarop een erg mooi vervolg. Noorderzijlvest heeft in de komende jaren stevige uitdagingen zoals de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Water gaat steeds een belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Ik voel me vereerd als dijkgraaf - in samenwerking met alle betrokkenen - daaraan te mogen bijdragen", zegt Van der Schaaf.

"Het waterschap Noorderzijlvest heeft gezocht naar een echte verbinder, iemand die uitstekend kan samenwerken en het belang van water landelijk en regionaal prominent op de agenda kan zetten.

Het algemeen bestuur heeft het volste vertrouwen dat Roeland van der Schaaf als dijkgraaf sturing kan geven aan deze ontwikkelingen", zegt Lambert Zwiers, voorzitter van de vertrouwenscommissie die op zoek was gegaan naar de beoogde opvolger van Middel.

Onder leiding van Van der Schaaf werd er een recordaantal woningen gebouwd in Groningen. Hij ging de strijd aan met huisjesmelkers door als eerste gemeente in Nederland een vergunningstelsel voor verhuurders in te voeren.

Ook voerde hij op 1 maart een opkoopbescherming in, waardoor huizen minder eenvoudig door beleggers kunnen worden opgekocht.

De PvdA laat in een bericht weten dat zij het vertrek van Van der Schaaf als een groot gemis zullen ervaren. Met de recente verkiezingsuitslag ligt het voor de hand dat de PvdA wederom met twee wethouders onderdeel gaat uitmaken van het Groningse gemeentebestuur.

Gevraagd naar de opvolger voor van der Schaaf laat de partij laat weten dat, naast lijsttrekker en eerste wethouderskandidaat Bloemhoff, binnen enkele weken de naam van de tweede wethouderskandidaat bekend wordt gemaakt.