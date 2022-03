Aanstaande maandag, 28 maart start fase 5 van Operatie Julianaplein. Op het Julianaplein zijn de richtingen tussen Drachten en Hoogezand en Assen en Hoogezand afgesloten. Verkeer tussen Assen en Drachten kan via het tijdelijke Julianaplein wel in beide richtingen rijden. Fase 5 duurt tot en met 6 mei.

Komende week, aan het begin van fase 5, beginnen de werkzaamheden aan de oostzijde van het Julianaplein. Daar wordt onder meer de Papiermolentunnel gesloopt. Ook wordt de laatste verkeersregelinstallatie van het tijdelijke Julianaplein geplaatst.



De betrokken partijen - Aanpak Ring Zuid, Groningen Bereikbaar en Combinatie Herepoort - verwachten dat het verkeer volgende week de eerste dagen weer moet wennen aan de situatie, wat kan leiden tot extra verkeersdrukte.

Daarom wijzen ze opnieuw op de oproep om de auto zoveel mogelijk te laten staan en thuis te werken of met de fiets, het ov en via een P+R te reizen.



Aankomend weekend, in de laatste dagen van fase 4, wordt er een definitieve aansluiting gemaakt voor het verkeer vanaf Haren/Assen richting Hoogkerk/Drachten en omgekeerd. Maandagochtend wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen.



Het verkeersbeeld is volgens Groningen Bereikbaar vergelijkbaar met de week hiervoor. Er zijn geen bijzonderheden gemeld en de omleidingsroutes worden steeds beter gevolgd. Ook lijkt het verkeer zich steeds meer over de dag te verspreiden.

Hierdoor blijft de stad goed bereikbaar, ondanks een lichte stijging van het autoverkeer. Rondom het Martini Ziekenhuis heeft het busverkeer nog wel met enige regelmaat te maken met vertragingen.