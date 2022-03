De gemeente Rijswijk en Stadsherstel Den Haag en Omgeving willen het historisch Koetshuis aan de Sionsweg in RijswijkBuiten herstellen en behouden.

Sion kent een rijke historie. In de 15de eeuw stond op de huidige locatie van het Koetshuis en het aangrenzende Hof van Sion namelijk het belangrijkste klooster van Holland 'Sancta Maria in Monte Sion'.

In de 16de eeuw werd dit klooster afgebroken, waarna in de 17de eeuw Buitenplaats Sion werd gebouwd op de locatie van het vroegere klooster. Het uit 1700 daterende Koetshuis aan de Sionsweg 42 maakte ooit deel uit van deze buitenplaats.Het is de bedoeling dat het monumentale pand een maatschappelijke bestemming krijgt en dat Stadsherstel eigenaar wordt.

Het Koetshuis is op dit moment in handen van de gemeente Rijswijk. In 2018 is het pand door de gemeente aangekocht met als doel om het historische pand te behouden.

Voor eventueel herstel en behoud zijn aanzienlijke investeringen nodig. Daarom heeft de gemeente afgelopen jaren gezocht naar een partij die dit Rijswijkse cultureel erfgoed in stand wil houden en wil exploiteren.

Het voormalig Koetshuis staat midden in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Op slechts tientallen meters van de plek waar de archeologische resten van het Klooster van Sion in de grond zijn bewaard.

Vanwege die cultuurhistorie blijft deze locatie onbebouwd en wordt het ingericht als wijkontmoetingsplaats. Het wordt een mooie plek waar buurtbewoners (jong én oud) elkaar kunnen ontmoeten.

Samen met buurtbewo­ners en maatschap­pe­lijk partners wordt de inrichting van de ontmoe­tings­plaats uitgewerkt

Jeffrey Keus, wijkwethouder RijswijkBuiten

"Samen met, en op basis van de wensen van, buurtbewoners en maatschappelijk partners wordt de inrichting van de ontmoetingsplaats op dit moment uitgewerkt", weet Jeffrey Keus, wijkwethouder RijswijkBuiten. "Daarin moet ook een toekomstige verbinding in de openbare ruimte tussen de wijkontmoetingsplaats en het voormalig Koetshuis mogelijk blijven."