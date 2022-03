Er komt een einde aan de samenwerking tussen Lucia Claus en de Stadsschouwburg Utrecht. Aan het eind van dit seizoen stopt ze als directeur.

Claus trad in 2007 aan bij de Stadsschouwburg Utrecht. Daarvoor werkte ze onder meer voor Theater De Uitstek in Zwijndrecht en Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Onder haar leiding kreeg Stadsschouwburg Utrecht in 2016 een omvangrijke verbouwing. Verder produceerde ze voorstellingen op locaties zoals vliegveld Soesterberg, de Steenfabriek in de Bosscherwaarden, station Utrecht CS en het asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef.

"Na vijftien jaar met veel plezier leiding te hebben gegeven aan Stadsschouwburg Utrecht, geef ik in vol vertrouwen graag het stokje over aan mijn opvolger", aldus de directeur.

"Het is voor mij een goed moment om een ander pad te bewandelen, maar ook een goed moment voor de schouwburg om opnieuw richting te geven aan beleid en organisatie."

Claus doelt daarmee ook op de coronaperiode die ten einde komt. "Dat heeft zeker meegespeeld. Ik wilde de Stadsschouwburg goed achter laten en de omstandigheden waren wankel. Nu ziet het er weer rooskleurig uit."

De beslissing om te stoppen is niet van de een op de andere dag genomen. Claus: "Ik heb een sprong gemaakt en het voelt alsof ik in de lucht zweef tussen springen en neerkomen. Maar waar ik neerkom, weet ik nog niet. En dat gun ik mezelf ook. Het voelt als vrijheid."

Volgens de Raad van Toezicht heeft Claus met visie en een groot hart voor theater de schouwburg nog nadrukkelijker op de kaart gezet.

Wie de opvolger is, is nog onbekend.