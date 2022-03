De kersverse partij Lokaal Belangrijk, die in Leusden glansrijk de verkiezingen won, reageert op de kritiek van opponent Leusden Vooruit. Die noemde de campagnevoering van de winnaar 'schandalig' en 'op de persoon'.

"We hebben een krachtige boodschap verspreid, maar op eigen kracht. Om nu te lezen dat wij leugens zouden verspreiden om er zelf beter van te worden, is niet te begrijpen. Dat past ook totaal niet bij ons", zegt lijsttrekker Alexandra Kolkman.

Ze reageert daarmee op de kritiek van Hilde van den Heuvel van Leusden Vooruit.

De politiek in Leusden schudt voor het eerst in jaren op zijn grondvesten, nu ogenschijnlijk uit het niets de nieuwe partij Lokaal Belangrijk glansrijk heeft gewonnen, met 7 van de 23 zetels. Leusden Vooruit, die deze week de verwijten maakte, kwam overigens ook met winst uit de bus en heeft 2 zetels te pakken.

Desondanks houdt Van den Heuvel van Leusden Vooruit een wrange nasmaak over aan de verkiezingscampagne, zo liet ze begin deze week weten.

Haar naam zou zijn zijn zwartgemaakt en Lokaal Belangrijk zou hebben gesuggereerd dat ze belangen heeft in de duurzaamheidssector. Duurzaamheid is een heikel punt waarop beide partijen sterk van mening verschillen.

Scherp

Kolkman herkent zich echter totaal niet in de kritiek, laat ze desgevraagd weten. "Wij hebben krachtige boodschap, met inderdaad duurzaamheid als één van de voornaamste thema's in de campagne. Jammer dat Leusden Vooruit zo scherp reageert."

Op dit moment voert een informateur gesprekken met alle partijen om een idee te krijgen van een mogelijke coalitie. Op zijn vroegst volgende week wordt er meer over duidelijk.

Kolkman: "Wij zijn heel blij met onze zeven zetels en gaan er open en democratisch in. We willen geen enkele partij op voorhand uitsluiten. Nee, ook Leusden Vooruit niet. Uiteindelijk zijn we allemaal gekozen en moeten we het met z'n 23'en gaan doen."