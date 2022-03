In Bunschoten is een overstekende fietser aangereden. Het gebeurde bij de rotonde op De Kronkels. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser werd over het hoofd gezien door een automobilist toen hij overstak over op de rotonde. Het is al vaker fout gegaan met overstekende fietsers op de rotonde bij de Westsingel en De Kronkels. Omstanders hebben eerste hulp verleend waarna ambulancepersoneel het overnam. Uiteindelijk is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.