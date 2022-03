Gratis water drinken kan weer. De waterbedrijven zetten hun tappunten op straat weer aan. Verspreid over het Groene Hart zijn er meer dan veertig te vinden.

Fietsen en wandelen met mooi weer kan dorstig maken. De bidon is dan al snel leeg. De Waterbedrijven Oasen en Vitens hebben tappunten op strategische plekken geplaatst, zoals een marktplein, toeristisch rustpunt in de polder en op NS-stations.

Er is (bijna) geen dorp of stad meer zonder tappunt. Alleen Alphen telt al acht van deze moderne variant op de aloude dorpspomp.

Met het oog op het bevriezen van de leidingen worden ze in de winter afgesloten, maar nu worden ze weer aangesloten op het leidingnet. Nog niet alle tappunten zijn nu al operationeel.

Het moet handmatig gebeuren. De eerste tappunten geven al water en eind volgende week, 1 april, moet overal gratis water uit het tappunt komen.

Bedankjes

Hoe vaak er gebruik van wordt gemaakt en dus hoeveel liter water er per jaar uit de tappunten komen, is niet bekend. Een woordvoerder van het waterbedrijf Oasen in Gouda zegt dat de tappunten niet zoals thuis bemeterd zijn.

,,Dan zou je een camera moeten plaatsen om te zien hoe vaak mensen een bidon of waterfles vullen.’’ Wel krijgt Oasen soms via de website of andere kanalen bedankjes van gebruikers. ,,Mensen zijn dus wel blij met de tappunten.’’

De tappunten worden geplaatst in overleg met de aanvragende gemeente. Het moet wel gaan om locaties waar relatief veel passanten komen. Dat voorkomt te lang stilstaand water in de leiding. En dat is van belang voor de kwaliteit van het water.

Die waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door de waterbedrijven. Dat moet ook wel, aldus Oasen, want de wettelijke eisen aan kraanwater zijn zeer hoog. De eisen zijn zelf strenger dan die voor flessenwater uit de supermarkt.