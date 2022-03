De schietpartij in de Rivierenbuurt ging woensdagavond niet bepaald onopgemerkt voorbij. Veel buurtbewoners hoorden de schoten en sommigen zagen de betrokkenen wegrennen.

Kort na 19.00 uur werd er in de omgeving van de Hunzestraat en de Winterdijkstraat geschoten op de 21-jarige Akram el Idrissi. Hij zat daar met anderen op een bankje en ging er daarna, volgens verschillende buurtbewoners, rennend vandoor.

"Er is vaker vuurwerk hier, maar ik wist gewoon zeker dat het schoten waren", vertelt een buurtbewoner. "Ik ben gauw naar het raam gegaan. Daar zag ik vanaf links, over het speelterrein, jongens heel hard aan komen rennen. Je zag gewoon de doodsangst. Ze waren zo ontzettend bang. Toen schoten ze weg achter het gebouwtje. Daar is hij neergestort. Wat toen ook heel naar was, was er daar allemaal kinderen aan het spelen waren."

Een ander zat op een terrasje te eten. "Terwijl wij zaten te eten hoorden we ineens knallen. In eerste instantie dachten we dat het vuurwerk was. We zagen allemaal mensen wegrennen. Mijn vrouw heeft hem echt gezien. Die zat die kant op te kijken en zag het echt gebeuren."

El Idrissi is ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is daar overleden.