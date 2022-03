De 21-jarige man die gisteravond in de Rivierenbuurt is neergeschoten en later overleed, heet Akram el Idrissi. Dat bevestigen meerdere mensen die hem hebben gekend aan AT5.

El Idrissi was volgens Het Parool lid van de beruchte drillrapgroep '73 De Pijp'. Ook voetbalde hij, bij Buitenveldert en daarvoor bij WV-HEDW in de Watergraafsmeer.

"Een stout jongetje, toen al", omschrijft een oud-clubgenoot El Idrissi. De twee voetbalden jaren geleden in de jeugd van voetbalclub WV-HEDW. "Een heftig jochie, maar wel op een grappige manier. Hij had goeie humor." Volgens de ploeggenoot was El Idrissi de laatste jaren uit beeld bij de club. "Hij zit al een tijdje in een matig milieu."

"Akram was iemand die z'n mannetje stond, maar ook van een geintje hield", vertelt een andere oud-jeugdspeler, die als centrale verdediger vaak tegenover El Idrissi stond op de training.

"Een dominante agressieve voetballer, die altijd aanwezig was in de kleedkamer. Je merkte toen dat hij graag hogerop wilde. Zijn broer, die in de Ajax-jeugd zat, achterna."

Die stap zou El Idrissi nooit maken. In 2017 schreef hij zich uit bij WV-HEDW. De laatste jaren voetbalde hij bij sc Buitenveldert waar hij dit seizoen in de onder 23-selectie voetbalde. De club bevestigt dat El Idrissi daar dit seizoen nog actief was.

Volgens Het Parool raakte El Idrissi de laatste jaren verwikkeld in meerdere conflicten, onder meer als lid van de drillrapgroep 73 De Pijp. Een ruzie tussen leden van 73 De Pijp en de Rotterdamse drillrapgroep 24 escaleerde twee jaar geleden op de pier van Scheveningen, waar een negentienjarige Rotterdammer werd doodgestoken.

De Haagse rechtbank veroordeelde in november twee mannen tot elf jaar cel voor die steekpartij. Een Rotterdammer kreeg vijf jaar cel.

Ook zou hij in het verleden rond hebben gehangen bij zaalvoetbalclub 't Knooppunt uit De Pijp, die wegens criminele banden uit de nationale competities werd verbannen door de KNVB. De politie laat weten dat het voor de moord meerdere scenarios onderzoekt.