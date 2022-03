Onderzoeker Wouter Meijers van het UMCG in Groningen heeft woensdag een Dekkerbeurs uitgereikt gekregen van de Hartstichting. Het gaat om een bedrag van 245.000 euro.

Het ontvangen van de beurs betekent dat Meijers de komende jaren onderzoek kan doen naar hart- en vaatziekten, en in het bijzonder naar de effecten van immunotherapie.

Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij hart- en vaatziekten en ook bij kanker, maa helaas kunnen sommige kankercellen zichzelf zo veranderen dat ze aan deze immuuncellen ontsnappen.

Immunotherapie is een behandeling tegen bepaalde vormen van kanker waarmee immuuncellen toch weer in staat worden gesteld om de kankercellen onschadelijk te maken. Met deze zogenaamde immunotherapie is veel vooruitgang geboekt, maar valt nog altijd veel winst te behalen.

Deze behandeling leidt bij sommige patiënten tot een ontsteking van het hart. Meijers wil onderzoeken hoe immunotherapie tegen kanker leidt tot schade aan het hart en of het mogelijk is om deze schade tegen te gaan.

De Dekkerbeurzen werden voor de 35e keer uitgereikt en zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting en tevens de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Veertien andere onderzoekers kregen ook een Dekkerbeurs uitgereikt.