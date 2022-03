Glasatelier Zwolle verhuist per 1 april van de Grote Voort 8-10 naar de Esdoornstraat 3. Daarmee zegt het bedrijf 'nóg meer ruimte voor creatieve workshops' te hebben.

'Op deze nieuwe locatie is een extra ruime workshopruimte, ideaal voor ontmoetingen en creativiteit', meldt het Glasatelier Zwolle in een persbericht.

Eigenaresse Simone Guezen vertelt over de motieven: "De Esdoornstraat is een geweldig leuke creatieve plek met een prachtige workshopruimte, ideaal voor de glasworkshops die ik geef. Ik ben blij dat CoZwolle, als verhuurder, goed met ondernemers meedenkt over een bedrijfsruimte die het beste past bij de activiteiten."

Glasatelier Zwolle geeft diverse glasfusingworkshops. Glasfusing is een kunsttechniek waarbij gekleurd glas wordt samengesmolten in een glasoven. De workshops zijn voor jong en oud.