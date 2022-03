Een autowasstraat aan de Aelbrechtskade in Rotterdam is vannacht beschoten. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

De schietpartij in Rotterdam-West vond vannacht rond drie uur plaats. Er werd meerdere keren geschoten op het pand. Er zijn geen slachtoffers gewond geraakt.



Agenten deden direct onderzoek in en rond autowasstraat Clean & Shine. Op straat troffen ze hulzen aan en in het rolluik zijn kogelinslagen te zien. De politie is op zoek naar de verdachte en roept mensen die informatie hebben op zich te melden.