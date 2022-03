Een taxichauffeur in Rotterdam sloeg donderdagnacht bij het zien van politie op de vlucht. Hij bleek onder invloed van meerdere soorten drugs te zijn.

Toen hij er in Rotterdam-West vandoor ging, had hij een klant in zijn wagen. De politie zette de achtervolging in.

In de wijk Bospolder raakten ze hem vanwege roekeloos rijgedrag even kwijt, maar de taxi kwam weer in beeld op de Hudsonstraat. Daar reed hij hard tegen de richting in.



Uiteindelijk werd de beroepschauffeur op de Schiedamseweg aangehouden. Op het bureau bleek hij onder invloed van meerdere soorten drugs. Hij is aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR.