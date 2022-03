De parkeergarage Kousteensedijk in het centrum van Middelburg blijft, zoals het er nu uitziet, ook donderdag dicht. Woensdag vatte er een auto vlam.

Woensdagochtend brak, door nog onbekende oorzaak, brand uit in de parkeergarage. Eén auto is daarbij uitgebrand. Sindsdien is het pand afgesloten. Volgens de politie is brandstichting uitgesloten.

"Er wordt nog onderzoek gedaan", meldt Peter Wisse, woordvoerder van de gemeente Middelburg. "Het zou kunnen dat we binnen een uur de garage weer kunnen openen of deels kunnen openen. Dat hangt af van wat er uit het onderzoek naar boven komt. Zodra er duidelijkheid is, laten we het weten."