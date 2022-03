Op een parkeerplaats in Goes is woensdagavond een achttienjarige man uit Den Haag beroofd van een tas. Hij werd vermoedelijk met een vuurwapen bedreigd.

De man zat rond 21.40 uur samen met en vrouw in een rode auto op de parkeerplaats aan de Appelstraat toen hij door drie daders bedreigd. Het lijkt er volgens de politie op dat hij met een vuurwapen is bedreigd. De man werd de auto uitgezet en heeft een tas afgegeven. Het drietal is er met de buit vandoor gegaan. De daders droegen zwarte kleding en hadden bivakmutsen op. Ze zijn in een donkere auto weggereden. Dinsdag werd een zestienjarige jongen uit Kapelle ook al beroofd van zijn tas in Goes.