Het verouderde winkelcentrum in Schalkwijk, dat nu volledig vernieuwd wordt, moet uiteindelijk een brede mix van publiektrekkende functies krijgen.

Zo is er al een bioscoop gebouwd, en wordt er daarnaast meer ruimte gemaakt voor woningen en horeca in het gebied. Het grote aantal leegstaande panden komt volgens de gemeente doordat het aantal winkelmeters voor de omgeving nu te groot is.

Vanuit de gemeente Haarlem heeft Michael Kaldenhoven de opdracht gekregen om alle ontwikkelingen rondom Centrum Schalkwijk, zoals het nu heet, op te pakken. "Van hele concrete bouwplannen, tot nieuwe initiatieven." Volgens hem kent de ontwikkeling van het gebied meerdere fases. "Dit jaar willen we in ieder geval de eerste fase afronden."

Naast een nieuwe bioscoop en supermarkt wordt er dit jaar meer horeca gerealiseerd en komen er fors meer woningen en een nieuwe parkeergarage bij. Bij het maken van de plannen kijkt de gemeente naar wat de wijk nodig heeft.

"Wij houden er natuurlijk rekening mee dat het altijd een winkelcentrum is geweest en kijken hoeveel winkels nodig zijn", aldus Kaldenhoven. "Het is nu te groot, daarom zie je leegstand. Naast winkelen willen we meer maatschappelijke functies zoals een bibliotheek, maar ook sportfuncties creëren. Allemaal in combinatie met wonen."

Ook de ontwikkeling van een foodhall staat dit jaar op de agenda. "Dit moet een leuke plek worden waar je een hapje en drankje kan nemen. Met terrasjes, maar ook gelegenheden om binnen te zitten. Een echte aanvulling op de horeca die we er al willen creëren."

Over de invulling van deze plannen worden gesprekken gevoerd met de vereniging van eigenaren, waar tientallen ondernemers bij aangesloten zijn. Volgens woordvoerder Janneke Heinen staan zij positief tegenover de nieuwe visie van het centrum.

Kaldenhoven geeft aan dat ze dit jaar een plan willen maken om nog meer woningen te bouwen aan de zuidkant van het centrum. "Op de plek van de McDonald's en de oude V&D moeten dan nog eens 1150 appartementen komen, naast Ceylonpoort aan de noordkant waar nu 162 woningen komen."

Maar dat plan moet nog langs de gemeenteraad volgens Kaldenhoven.

Het winkelcentrum staat op dit moment voor een groot deel leeg. Die leegstand is volgens Kaldenhoven een aanleiding om nieuwe plannen voor het gebied te maken. "Er zijn te veel winkelmeters, de panden worden gewoon niet verhuurd. Als we dat terugdringen, dan komen de goede winkels terug en met bouwen komen we de vraag naar meer woningen tegemoet."

Het plan is om het oude gebouw van het winkelcentrum stap voor stap af te breken, en opnieuw op te bouwen.

"Daar waren we het met de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum wel over eens, dat we een totale vernieuwing willen. Maar niet in één keer, anders staan de winkeliers die er nu nog zitten op straat. Bovendien moeten we hier nog een goedkeuring van de gemeenteraad voor vragen. Dit jaar leggen we die plannen voor."