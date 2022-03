Fractievoorzitter Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp heeft de informatiefase afgerond. In een reeks gesprekken met alle andere partijen zijn de VVD, D66 en de ChristenUnie vooralsnog afgevallen voor de verdere gesprekken rond de vorming van een nieuwe coalitie.

Langenberg kondigde woensdagavond in de afscheidsraad van de vertrekkende raadsleden aan dat hij nu de formatiefase in gaat met de fracties van PvdA-GroenLinks en het CDA. Die gesprekken starten volgende week.

Die keuze heeft volgens Langenberg op geen enkele manier te maken met de breuk tussen LPL enerzijds en VVD en CDA anderszijds toen het college in 2020 viel. "Daar hoor je helemaal niemand meer over praten."

Of hij daarin helemaal gelijk heeft valt te betwijfelen. Zo maakte de VVD Leiderdorp eerder vandaag bekend niet met de LPL te willen gaan besturen, omdat de partij van Langenberg geen betrouwbare partner is gebleken.

De wethouders van dat nieuwe college zijn ook al bekend als deze formatie slaagt. Voor het CDA blijft in dat geval Daan Binnendijk, PvdA-GroenLinks levert Bob Vastenhoud en voor de LPL is oud-gemeentesecretaris Herman Romeijn de wethouderskandidaat. Volgens Langenberg is hij de ideale kandidaat.