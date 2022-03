De Sint-Petrusschool werd in 1914 aan de Woenselsestraat in Eindhoven gebouwd. Er zijn al een tijdje geen lessen meer, want het pand staat al jaren leeg. Daarom maakt de gemeente er nu ruimte vrij voor woningen.

Vroeger was de Sint-Petrusschool een basisschool voor jongens. Sindsdien hebben er veel verschillende onderwijsinstellingen in het pand gezeten, waaronder ook een vrije school. De Sint-Petrusschool werd in 1914 aan de Woenselsestraat in Eindhoven gebouwd. Er zijn al een tijdje geen lessen meer, want het pand staat al jaren leeg. Daarom maakt de gemeente er nu ruimte vrij voor woningen. Vroeger was de Sint-Petrusschool een basisschool voor jongens. Sindsdien hebben er veel verschillende onderwijsinstellingen in het pand gezeten, waaronder ook een vrije school. Een nieuw plan Voor het verbouwen van de oude basisschool zoekt de gemeente nog naar een plan. Tot 31 mei kunnen ontwikkelaars zich met hun idee aanmelden. Die moeten wel rekening houden met een aantal punten. Zo is het schoolgebouw een monumentaal pand en daarom moeten de historische elementen behouden blijven. Daarnaast wil de gemeente dat in het pand woningen komen en mag het geen andere invulling krijgen. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@verschuuren-schreppers.nl.