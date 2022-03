Vier kandidaten hebben dankzij voorkeursstemmen alsnog een plek veroverd in de raad van Kaag en Braassem (21 zetels).

Bij Samen voor Kaag en Braassem wist zittend raadslid Kelly Straver (Roelofarendsveen) dankzij voorkeursstemmen alsnog een zetel te pakken. Hierdoor valt raadslid Roland van Beurden buiten de boot.

De CDA-fractie krijgt niet Richard Stikkelorum, maar Oscar van Leijden (Hoogmade) erbij. Bij de VVD gaat Ingrid Bader (Roelofarendsveen) aan de slag, die door voorkeursstemmen Dennis de Jong passeerde.

Bij D66 maakt Sam Vijlbrief (Woubrugge) zijn rentree, waardoor Gino Wesselman naast een zetel grijpt. Vijlbrief sprong in de afgelopen periode al in voor Wesselman, die ziek was.