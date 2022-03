Gemeente De Bilt gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het gemeentehuis. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor richt de gemeente een locatie in voor tijdelijke opvang van maximaal zestig Oekraïense vluchtelingen.

Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners wordt hard gewerkt om deze mensen een warm welkom te geven. De vluchtelingen die in het gemeentehuis worden opvangen, verblijven nu nog in de Jaarbeurs of in hotels. Vaak kunnen zij daar maar enkele dagen of weken blijven. Er is dus dringend opvang nodig.

Begin april kunnen deze mensen terecht in het gemeentehuis. Burgemeester Potters: "Deze mensen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zij hebben een veilige verblijfsplek nodig en soms ook medische zorg en professionele begeleiding. Op het gemeentehuis zijn de mensen en middelen beschikbaar om hen te helpen."

De groep vluchtelingen uit Oekraïne bestaat vooral uit kinderen, vrouwen en ouderen. Bureaus maken daarom plaats voor slaapkamers, een keuken, verblijf- én speelruimte. Naast dagelijkse levensbehoefte wordt gewerkt aan activiteiten voor kinderen en onderwijs.

De dienstverlening vanuit het gemeentehuis gaat tijdens de opvang gewoon door. Het gemeentekantoor is bedoeld voor tijdelijke opvang, daarna worden de Oekraïense vluchtelingen begeleid naar een locatie die geschikter is voor langer verblijf.

De afgelopen weken hebben zich tientallen mensen gemeld die bereid zijn om vluchtelingen in huis te nemen of al vluchtelingen hebben opvangen. Ook inwonerscollectieven en ondernemers hebben opties aangedragen, zoals recreatiewoningen of kantoorpanden. De gemeente verkent momenteel waar langdurig verblijf mogelijk is.

Inwoners die een activiteit willen organiseren, spullen hebben te doneren of als vrijwilliger willen helpen op locatie kunnen hun aanbod e-mailen naar samenvooroekraine@debilt.nl.