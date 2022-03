Het Discovery Centre in Scheveningen organiseert vanaf volgende maand duplosessies voor kinderen die nog te jong zijn voor de kleine blokjes.

De duplosessies vinden plaats op dinsdag- en vrijdagochtend onder de naam 'Little Play Squad'. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om samen te komen spelen onder begeleiding van een trainer.

Zo moeten de kinderen leren over onder andere zelfstandig naamwoorden, creativiteit en communicatie. Per week is er een ander thema. De trainingen duren een half uur en ouders moeten vooraf online reserveren.