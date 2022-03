Een vrouw raakte woensdagmiddag gewond bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A2 tussen knooppunt Batadorp en Leenderheide. Een traumahelikopter werd opgeroepen en met een ambulance werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats rond 15.50 uur. De vrachtwagen en de auto kwamen in botsing, hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De chauffeur van de vrachtwagen raakte zover bekend niet gewond.

Wel zijn zowel de vrachtwagen als de auto flink beschadigd. Beide voertuigen werden geborgen.

Verkeersdrukte en vertraging

Rond 15.40 uur vond er ook een ongeval plaats tussen knooppunt De Hogt en Leenderheide. Door de ongevallen werden delen van de A2 afgesloten.

Het verkeer werd omgeleid via de parallelbaan en verkeer in de richting van Eindhoven kon vanaf knooppunt Deil omrijden via de A15/A50. De afsluitingen zorgden voor verkeersdrukte en vertragingen in het verkeer rond Eindhoven.