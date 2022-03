In het centrum van Goes is dinsdag een zestienjarige jongen uit Kapelle door vier andere jongeren mishandeld en van een tas beroofd. De politie zoekt getuigen.

De jongen fietste over de stenen brug van de Ganzepoortstraat toen een groep van vier jongeren hem dwong te stoppen. Vervolgens moest hij zijn schoudertas afstaan en daarna werd hij geslagen. Het slachtoffer is toen op de grond gevallen waarop het viertal is weggelopen richting het Rimmellandplein.

Daar hield het niet op. De zestienjarige wilde graag zijn tas terug hebben en rende achter de daders aan. Vervolgens kreeg hij nog een paar stevige klappen. Het slachtoffer heeft zich toen uit de voeten gemaakt.

De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen van de beroving en mensen die wellicht meer weten over de daders.

Heb je tips? Bel dan met de politie: 0900-88 44. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Anoniem melding maken kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).