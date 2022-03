De piek in het aantal positieve testen in Zeeland is voorbij. In alle dertien gemeenten zijn de afgelopen week de coronacijfers gedaald.

In totaal testten vorige week 7009 Zeeuwen positief op corona, 22 procent minder dan in de voorgaande week. Het aantal Zeeuwen dat zich op corona liet testen nam af met ruim 27 procent tot 10.340. De besmettingsgraad in Zeeland lag ook vorige week iets onder het landelijk gemiddelde. "Het aantal positieve testen bij 70-plussers is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande week, in de overige leeftijdsgroepen daalde het aantal positieve testen", aldus de GGD Zeeland. De besmettingsgraad in Zeeland ligt volgens gegevens van het RIVM de afgelopen weken steeds iets onder het landelijk gemiddelde. In de week van 14 tot en met 21 maart telde de gemeente Middelburg de meeste positief geteste inwoners: 1020 (voorgaande week 1206). De cijfers van de andere gemeenten: Terneuzen 945 (1282), Goes 877 (914), Vlissingen 849 (1068), Schouwen-Duiveland 650 (764), Hulst 420 (721), Borsele 404 (517), Veere 386 (486), Tholen 378 (557), Sluis 335 (432), Reimerswaal 331 (452), Kapelle 250 (383) en Noord-Beveland 164 (202).