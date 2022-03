In Assendorp en Westenholte vind je nog maar één exemplaar en in Berkum en Diezerpoort vind je er twee. In de dorpen Wijthmen en Windesheim zijn helemaal geen automaten.

Sinds 2020 zijn vrijwel alle geldautomaten van ING, de Rabobank en ABN AMRO vervangen door knalgele exemplaren, die Geldmaat heten. Uit een overzicht van alle locaties van Geldautomaat blijkt dat in de gemeente Zwolle 29 geldautomaten zijn.

De meeste automaten (8) vind je in en net buiten het centrum, waarvan drie locaties in de binnenstad zijn. In de wijken Zwolle-Zuid en Aa-landen zijn met ieder vier stuks de meeste automaten.

22 geldautomaten voor 100.000 Zwollenaren

Omgerekend heeft Zwolle 22 geldautomaten per 100.000 inwoners. En hoewel betalen met muntjes en briefjes in Nederland steeds sneller uit de gratie raakt, gaat het in Utrecht, Amersfoort en Tilburg nog veel harder dan in de Hanzestad.

In die drie steden zijn er 14 geldautomaten per 100.000 inwoners, blijkt uit onderzoek van Raisin. Hoofddorp spant de kroon, met 9 geldautomaten per 100.000 inwoners.

Landelijk steeds minder geldautomaten

Waren er eind 2020 nog 5.795 geldautomaten, eind vorig jaar was dat aantal gedaald naar 4.916, meldt NOS.

De afname van het aantal automaten speelt al langer in Nederland. Sinds 2014 is het aantal punten bijna gehalveerd, blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB).

Overzicht van geldautomaten per wijk:

Zwolle-Zuid: 4

Aa-landen: 4

Binnenstad: 3

Stadshagen: 3

Kamperpoort-Veerallee: 3

Holtenbroek: 3

Diezerpoort: 2

Berkum: 2

Westenholte: 1

Noordereiland: 1

Marsweteringlanden: 1

Hanzeland: 1

Assendorp: 1

Op zoek naar een geldautomaat in Zwolle? Hier check je alle geldautomaten.