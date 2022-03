Zes Rotterdamse snelwegen staan in de landelijke top 10 van filewegen. De A20 tussen Rotterdam-Schiebroek en het Terbregseplein staat bovenaan.

Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De filezwaarte wordt berekend door de filelengte te vermenigvuldigen met de duur van de file. Dit resulteert in een aantal kilometerminuten op een snelwegdeel.

Deze filezwaarte is flink toegenomen van 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020 naar 5,7 miljoen kilometerminuten in 2021. Dit is wel minder dan voor de coronapandemie. In 2019 waren de files nog een stuk langer: toen bedroeg het aantal kilometerminuten 13,3 miljoen.

De file top 10 is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2020. Na de A20 bij Rotterdam (goed voor een filezwaarte van 156.311 kilometerminuten) volgt nieuwkomer A27 Utrecht-Gorinchem tussen knooppunten Lexmond en Noordeloos op grote afstand met 99.909 kilometerminuten.

Hofleverancier

De regio Rotterdam is, net als in 2020, hofleverancier van de file top 10. Naast plek 1 bezetten Rotterdamse snelwegen ook plek 5 tot en met 9.

Na de A20 stonden automobilisten in deze regio het langst in de file op de A20 Gouda-Hoek van Holland, tussen knooppunten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. De filezwaarte op deze weg was 85.770 kilometerminuten.

Op nummer 9 staat de A4 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Pernis en Benelux met 69.671 kilometerminuten. Een Rotterdamse locatie staat sinds vorig jaar niet meer in de top 10: de A16 Rotterdam–Breda tussen Rotterdam-Feijenoord en Ridderkerk-Noord.

Rijkswaterstaat werkt aan oplossingen om de files op de top 10-wegen te verminderen. Zo moet de nieuwe A16 bij Rotterdam het aantal files op de A20 en de A16 rondom het Terbregseplein verlagen.

De Blankenburgverbinding bij de A24 wordt gerealiseerd om de verkeersdrukte op de A4 tussen Pernis en Benelux gelijkmatiger te verdelen.