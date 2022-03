Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt toen ze op de Schiedamseweg in Rotterdam werd aangereden door een auto. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur op het moment dat de voetgangster de weg wilde oversteken. "Het leek er in eerste instantie op dat de vrouw op het zebrapad liep", aldus een politiewoordvoerder. "Later bleek dat ze buiten het gebied van de oversteekplaats de weg overstak.' De traumahelikopter werd ook opgeroepen voor het incident, maar die bleek niet nodig. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.