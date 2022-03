Een kat is in de buurt van de Admiraal de Ruijterweg in Bos en Lommer beschoten. Het dier is woensdag aan zijn verwondingen overleden. De politie is op zoek naar getuigen.

Dat meldt de politie op Facebook. Het dier moet volgens de politie tussen maandag 18.00 uur en dinsdag 12.00 uur zijn beschoten. Vermoedelijk gebeurde de beschieting op het stuk tussen de Rijpstraat en de Reinaert Vosstraat. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.