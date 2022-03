Voor het eerst klonk er vanmiddag weer muziek uit de klokken van het stadhuiscarillon. Het einde van een twee jaar durende onderhoudsbeurt werd om twaalf uur gevierd met een volgens de beiaardier bijpassend openingsnummer.

Naast het Leids Volkslied klonk ook het nationale lied van Oekraïne; om het land een hart onder de riem te steken. Vanaf nu speelt de beiaardier weer elke woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur en op feestdagen live op het klavier. "Ik verheug mij er enorm op", zegt Levina Pors enthousiast.

Welke liedjes ze speelt zijn mede afhankelijk van de Leidenaren zelf. Zij krijgen namelijk de gelegenheid om verzoeknummertjes in te dienen bij de beiaardier. "Er kan veel gespeeld worden op de carillon", moedigt ze aan. Maar ook als ze er niet is klinkt er elk half uur een liedje vanuit de klokken van het stadhuis, dan wordt er automatisch een deuntje ingestart.



Het carillon bestaat uit 49 klokken, waarvan de zwaarste klok bijna 6.000 kilogram weegt. Op 20 februari 2020 werden de klokken met een kraan uit de toren getakeld.

Het was hoog tijd voor een grondige restauratie in Asten. "De laatste onderhoudsbeurt vond plaats in 1996", zegt wethouder Fleur Spijker (D66). "Het is belangrijk dat het onderhouden wordt, want het is een stukje geschiedenis."

Behalve de klokken is ook het klavier waarmee het carillon wordt bespeeld gerepareerd. En het is nu voorzien van een nieuw systeem waarmee een computer het carillon kan bedienen.