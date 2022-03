De bewoner van een woning in West staat in december vorig jaar doodsangsten uit. In de vroege ochtend breken twee nog onbekende mannen met grof geweld bij hem in terwijl hij thuis is. Ook zijn buurman krijgt de schrik van zijn leven.

Hij komt kijken wat er gebeurt en krijgt een van de mannen, die een groot mes bij zich heeft, achter zich aan. In Bureau 020 deze week de beelden.

Het is iets na 6.00 uur op Tweede Kerstdag als er twee mannen op een scooter aan komen rijden in de Bellamydwarsstraat. Ze komen de trap van het appartementencomplex opgelopen. Op de beelden is te zien dat een van hen twee bakstenen en een stuk hout bij zich heeft.

Hij geeft het stuk hout en een van de stenen aan de andere man. Te horen is dat ze zachtjes overleggen en dan beginnen ze het raam van de woning hardhandig te vernielen.



De stenen en het stuk hout gaan door het raam en als dat kapot is klimmen de twee mannen naar binnen. De bewoner is inmiddels wakker geworden van het lawaai, komt kijken wat er aan de hand is en ziet dat de mannen op hem afstormen.

"De mannen bekogelen hem met huisraad en een mes, maar gelukkig wordt hij niet geraakt", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Behalve het slachtoffer zijn ook meerdere buurtbewoners inmiddels wakker geworden, onder wie de buurman. Die gaat kijken wat er aan de hand is, hij ziet al gauw dat het goed mis is. En dan klimt een van de inbrekers, die een groot mes vast heeft, ineens uit het raam.

Hij gaat achter de buurman aan. Die rent zo snel als hij kan terug naar zijn huis en net op tijd, vlak voordat de man met het mes bij hem is, weet hij de deur achter zich dicht te trekken.

"Het slachtoffer in deze zaak is natuurlijk ontzettend geschrokken en het veiligheidsgevoel in zijn eigen woning is erg aangetast", zegt Stor. "Daarnaast was het ook voor zijn buurman heel heftig. Hij werd zomaar achternagezeten door een man met een mes."

Vlak nadat de buurman hen heeft weten af te schudden, gaan de twee ervandoor. Ze nemen niets mee uit de woning.

"Het is op dit moment nog niet duidelijk waarom de twee mannen bij deze woning hebben toegeslagen. We weten bijvoorbeeld niet of ze daar wilden inbreken of de boel wilden overvallen. Alle informatie over de twee is welkom bij ons."