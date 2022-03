Op de Nationale Compostdag kunnen inwoners van Leiden en omstreken zaterdag gratis twee zakken compost afhalen. Het gaat om compost dat gemaakt wordt van het door Leidenaren zelf gescheiden gft-afval.

De dag is door afvalbedrijven in het leven geroepen om mensen te bedanken voor hun inspanningen om hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in te leveren. Dat is namelijk een belangrijke voorwaarde voor goede compost.

Compost wordt gemaakt van plantenresten, gft-afval leent zich er dan ook perfect voor. Dat ondergaat een rottingsproces. Wat overblijft is een goede bodemverbeteraar voor in de tuin. Duurzaam en circulair: het gft-afval uit de Leidse huishoudens komt zo via een omweg weer terecht in de Leidse tuinen.

Pissebedden

Zelf maken kan ook, mits er genoeg ruimte is op het balkon of in de tuin. Bij tuinvereniging Ons Buiten is het de normaalste zaak van de wereld, vertelt tuinder Bert Jansen. "Wij verzamelen alles op één grote hoop en de wormen en pissebedden doen de rest. Na een tot twee jaar heb je perfecte compost."

Wie daar niet het geduld voor heeft, komt ook een heel eind met de gratis zakken die zaterdag opgehaald kunnen worden.

Afhalen

De gratis compost kan zaterdag worden afgehaald tussen 9:00 en 16:30 bij de Kinderboerderij Merenwijk (Parkzicht 100) en de gemeente op Kenauweg 3. Ook andere gemeenten in de Leidse regio doen mee aan de actie.