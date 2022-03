De provincie West-Vlaanderen wil dat de Zwinstreek een internationaal landschapspark wordt. Als dat lukt, levert dat ook voor Zeeland veel geld op.

Van het Landschapspark 't Zwin ligt net iets meer dan de helft in Zeeland. Mocht het natuur- en recreatiegebied volgend jaar een internationale erkenning in de wacht slepen, dat legt de Vlaamse overheid de komende twintig jaar elk jaar 631.000 euro op tafel.

Van de investeringen die daarmee worden gedaan, profiteert ook Nederland. Van Zeeland wordt maar een kleine bijdrage verwacht: 15.000 euro per jaar.

Geen gelopen race

De race is nog niet gelopen. Twintig gebieden kandideerden zich vorig jaar als landschapspark. Begin dit jaar gingen er zeven door naar de volgende ronde, waaronder de Zwinstreek.

De provincie West-Vlaanderen heeft van de Vlaamse overheid 100.000 euro gekregen om een landschapsbiografie op te stellen, een masterplan voor de komende twintig jaar en een operationeel plan voor de eerste vijf jaar.

Internationaal op de kaart

Volgend jaar buigt een jury zich over de plannen en krijgen maximaal drie gebieden het stempel internationaal landschapspark. 't Zwin verandert dan niet in een echt park. De bedoeling is om de streek te ontwikkelen met nadruk op de eigen identiteit.

Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis hebben al vaker uitgesproken dat ze door samenwerking de Zwinstreek beter op de kaart willen zetten als toeristisch-recreatieve bestemming. De troeven van het landschapspark zijn musea, zandstranden en het Zwin Natuur Park.