Een team van drie informateurs gaat de komende tijd inventariseren welke partijen samen kunnen gaan werken in een nieuw Leids college. Dat zijn Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning. Dat heeft GroenLinks-voorman Ashley North zojuist bekendgemaakt.

Rob van Lint en Yvonne van Delft zijn verbonden aan GroenLinks Leiden. Van Lint was ook vier jaar geleden al betrokken bij de coalitiebesprekingen en dat is de partij goed bevallen. Yvonne van Delft was voor haar wethouderschap niet alleen raadslid in Leiden, maar ook raadsgriffier in Delft en Nijmegen.

Vanuit die rol was ze in het verleden ook al betrokken bij dit soort processen. Mart Keuning lijkt een vreemde eend in de bijt. De voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden is gevraagd om 'tegen te denken' zodat er breed wordt gekeken naar de verschillende opties voor een nieuw beleidsakkoord.

Inwoners en belangengroepen

De informateurs gaan de komende twee weken met alle partijen praten. Daarbij wordt in kaart gebracht welke rol iedere partij voor zichzelf ziet en ook welke onderwerpen zo belangrijk zijn dat er afspraken over gemaakt zouden moeten worden in een nieuw beleidsakkoord.

Ook de gewenste bestuurscultuur wordt nadrukkelijk meegenomen in de gesprekken. Het vorige beleidsakkoord van D66, GroenLinks en de PvdA kreeg in 2018 de titel 'Samen maken de de stad' mee, maar dat werd niet altijd herkend door de inwoners en belangengroepen.

Volgens North worden de informateurs echt met een heel open opdracht op pad gestuurd en wordt er bijvoorbeeld niet eerst verkend of een voortzetting van de huidige coalitie het meest logisch is.

"We staan open voor iedereen die zetels heeft gewonnen", zei North woensdagochtend in een toelichting. "Dus alle partijen die in de raad zijn gekozen, maar zeker voor de partijen met wie we al jaren goed samenwerken", voegde hij er nog aan toe.

Vijf wethouders

Op 8 april moet er een verslag liggen en wordt duidelijk welke partijen samen een volgende fase ingaan. Dat wordt gewerkt aan een inhoudelijk akkoord en vervolgens aan de personele samenstelling van een nieuw college. Dat gaat vrijwel zeker opnieuw uit vijf wethouders bestaan.