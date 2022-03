45 vrouwen en kinderen uit Oekraïne zijn vanochtend aangekomen in EuroParcs Buitenhuizen. Voornamelijk de IJmuidense middenstand zamelde geld in, zodat zij met een touringbus konden worden opgehaald.

Chauffeur Henk van der Valk: "Een bijzondere reis. Alle basisbehoeften, dingen die je hier makkelijk uit de schappen pakt, zijn daar heel erg nodig. Dat was heel indrukwekkend."

Met een bus vol spullen vertrok de bus van Van der Valk Tours, en met een bus vol Oekraïners, voornamelijk uit Kyiv, kwam hij weer terug.

Onder andere visbedrijven en strandtenten uit IJmuiden legden geld in om de benzine voor de lange busreis te kunnen betalen. Ook de Velsense burgemeester Frank Dales was aanwezig om de mensen te verwelkomen.

Voorlopig mogen zij in het vakantiepark in Buitenhuizen blijven. Helaas zonder hun mannen, die in Oekraïne zijn achtergebleven.