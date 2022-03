In een week tijd is het aantal Oekraïense vluchtelingen in Veiligheidsregio Groningen met 400 mensen toegenomen. Dat brengt het aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Groningen op 650, meldt de Veiligheidsregio.

Momenteel zouden 900 vluchtelingen opgevangen kunnen worden in Groningen, en zijn er nog eens 900 plekken in kaart gebracht. Van de Nederlandse overheid moet elke veiligheidsregio in totaal 2000 opvangplekken bewerkstelligen waar vluchtelingen minstens zes maanden kunnen blijven.



Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er nu meer dan 24.500 opvangplekken beschikbaar en worden er in heel Nederland momenteel 13.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.