Inwoner van de stad Groningen Erik de Wild trof maandagochtend vroeg een verwarde Oekraïense vrouw aan in zijn voortuin. De vrouw was de weg kwijt. "Letterlijk en figuurlijk", schrijft De Wild op Facebook.

De Wild werd maandag vroeg wakker van geklop op de voordeur. Er zat een dame in zijn voortuin, die in gebrekkig Engels en in de war vroeg of ze een tijdje binnen mocht wachten.

"Ze kwam uit de hel die Kharkiv heet, is met kinderen deze kant op gereden en heeft huisvesting gevonden bij een Oekraïner die hier al jaren woont", aldus De Wild.



De vrouw was die ochtend de weg kwijt. De Wild is uiteindelijk samen met de vrouw op zoek gegaan naar haar auto. In de ochtendschemer liepen ze haar bezorgde gastheer tegen het lijf.

"Met een dikke knuffel afscheid genomen van een zwaar beschadigd leven", schrijft De Wild, die zijn post op Facebook afsluit met de tekst van No Bravoury van James Blunt.