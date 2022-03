Bij een kunstroof in de galerie VDL Art in Eindhoven zijn dinsdagnacht zes schilderijen gestolen. In totaal zijn de werken tussen de 50.000 en 60.000 euro waard. Het gaat om vijf schilderijen van de kunstschilder Cees Lemair en één van Kees Bol.

Op camerabeelden van de galerie is te zien dat de kunstwerken rond 5.30 uur zijn gestolen. De roof werd ongeveer vier uur later op woensdagochtend door galeriehouder Jan van de Loo ontdekt. De politie doet bij de galerie aan de Heuvel onderzoek naar de diefstal. Van de roof is aangifte gedaan.